2019-08-04T12:14:28+03:00
В мире

В аэропорту Сан-Франциско полностью запретили пластиковые бутылки

К уже действующим ограничениям на пластиковые контейнеры для еды и соломинки для напитков с 20 августа добавятся бутылки из-под воды
Людмила КАЮМОВА
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Аэропорт хочет полностью отказаться от пластиковых отходов к 2021 годуАэропорт хочет полностью отказаться от пластиковых отходов к 2021 годуФото: REUTERS
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Международный аэропорт Сан-Франциско официально заявил об отказе от использования и продажи пластиковых бутылок. Ограничение вступит в силу с 20 августа. С этого момента пассажиры не смогут приобрести воду в пластиковой таре ни в одной точке продажи, расположенной на территории аэропорта.

Взамен запрещенным бутылкам администрация аэропорта предложит посетителям пользоваться многочисленными станциями и фонтанчиками с питьевой водой. Здесь можно будет не только утолить жажду, но и набрать воду в собственные бутылки многоразового пользования. Кроме того, на территории аэропорта будут продаваться компактные и удобные ёмкости для питья из алюминия и стекла.

Все эти нововведения направлены на борьбу с пластиковыми отходами, от которых аэропорт Сан-Франциско хочет полностью отказаться к 2021 году. Уже несколько лет для поставщиков еды аэропорта действует предписание поставлять только биоразлагаемую посуду, в том числе контейнеры, пакеты для приправ, соломинки и одноразовую посуду. Несмотря на последовательное и бескомпромиссное стремление властей штата Калифорнии снизить нагрузку на окружающую среду, запрет всё же будет постепенным и в-первую очередь коснется пластиковых бутылок с содовой и ароматизированной водой.

По заявлению представителя аэропорта Дага Якела, которого цитирует San Francisco Сhronicle, пока никаких штрафов за использование или пронос пластиковой тары для напитков после 20 августа не планируется. Предполагается, что стремление к экологичному потреблению и осознанному пользованию природными ресурсами настолько актуальная и понятная тема, что не вызовет никаких вопросов у пассажиров.

Как ранее сообщал сайт kp.ru для России вопрос отказ или хотя бы ограничение использования пластиковой упаковки стоит также остро, но пока единого решения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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