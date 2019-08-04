Собянин: организаторы незаконных акций хотели втянуть граждан в беспорядки

СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-04T13:21:15+03:00

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Организаторы несанкционированных митингов в центре Москвы намеренно втягивали граждан в беспорядки. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин.

Согласно его данным, многие участники акций не имели никакого отношения не только к выборам в Московскую городскую думу, но и к самой столице. Сайт kp.ru писал, что из 1075 задержанных на прошлых выходных нарушителей свыше 600 - приезжие.

"Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки", - сказал Собянин телеканалу "Россия 1".

Он выразил уверенность в том, что сами москвичи хорошо понимают - все эти акции организовываются "не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей".

Напомним, что первая незаконная акция прошла в столице 27 июля, вторая - 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU