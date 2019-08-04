Собянин: организаторы незаконных акций хотели втянуть граждан в беспорядки
Организаторы несанкционированных митингов в центре Москвы намеренно втягивали граждан в беспорядки. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин.
Согласно его данным, многие участники акций не имели никакого отношения не только к выборам в Московскую городскую думу, но и к самой столице. Сайт kp.ru писал, что из 1075 задержанных на прошлых выходных нарушителей свыше 600 - приезжие.
"Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки", - сказал Собянин телеканалу "Россия 1".
Он выразил уверенность в том, что сами москвичи хорошо понимают - все эти акции организовываются "не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей".
Напомним, что первая незаконная акция прошла в столице 27 июля, вторая - 3 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU