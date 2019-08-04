2019-08-04T14:13:09+03:00
Наука

Ученые: высокий уровень инсулина приводит к развитию рака

При повышенной выработке этого гормона сильнее всего страдает поджелудочная железа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ученые рассказали, что предшествует раку поджелудочной железыУченые рассказали, что предшествует раку поджелудочной железыФото: REUTERS
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Высокий уровень инсулина - гиперинсулинемия - увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии.

Они обнаружили связь между высоким содержанием гормона, контролирующего уровень сахара в крови, и злокачественными опухолями. Оказалось, что серьезнее всего при чрезмерной его выработке страдает поджелудочная железа, которая быстро изнашивается.

Исследователи на протяжении года проводили эксперименты над мышами. Наиболее защищенными от появления рака поджелудочной железы оказались те грызуны, у которых уровень инсулина был снижен. Авторы доклада считают, что это знание будет способствовать раннему обнаружению опухолей.

"Рак поджелудочной железы довольно сложно обнаружить, и часто его диагностируют уже на последней стадии, что делает его одним из самых смертоносных видов рака", - приводятся слова старшего соавтора исследования, профессора Джеймса Джонсона на Medicalxpress.

В качестве примера можно привести ситуации с российским пародистом Александром Песковым. Сайт kp.ru писал, что врачи лечили артиста от острого панкреатита, но на самом деле у него был рак поджелудочной железы. Симптомы этого коварного заболевания начинают ярко проявляться лишь на поздних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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