2019-08-04T14:29:59+03:00
Происшествия

Авиация Минобороны сбросила 5490 тонн воды на горящие леса в Сибири

Только с утра воскресенья, 4 августа, самолеты и вертолеты осуществили 47 вылетов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожары в Сибири тушит авиация МинобороныПожары в Сибири тушит авиация МинобороныФото: REUTERS
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С утра воскресенья, 4 августа, авиация министерства обороны России сбросила свыше 1200 тонн воды на охваченные огнем леса Красноярского края и Иркутской области. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, который оказался в распоряжении "КП".

Так, 840 тонн воды сбросили самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации, которые с начала дня совершили 20 вылетов. В свою очередь, вертолеты Ми-8 армейской авиации осуществили 27 вылетов и 84 сброса воды объемом 420 тонн. Усилиями группировки потушено 170 тысяч гектаров лесного массива.

За все время участия в операции по ликвидации природного катаклизма Ил-76 ВКС России совершили 90 вылетов, Ми-8 Центрального и Восточного военных округов - 143. На горящий лес сброшено 5490 тонн воды. Площадь потушенных силами авиации пожаров составляет 690 тысяч гектаров.

Сайт kp.ru писал, что огнем было охвачено три миллиона гектаров земли, однако, согласно данным МЧС на 2 августа, ежедневный прирост площадей сократился более чем в пять раз.

В Красноярском крае и Иркутской области группировкой Минобороны России ликвидировано 116 крупных лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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