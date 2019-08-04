2019-08-04T16:00:53+03:00
В мире

Румынского министра образования уволили из-за слов об изнасилованной девушке

Глава Минобразования, комментируя страшное преступление, заявила, что жертву "учили не садиться в машины с незнакомцами"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила, что румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов об изнасилованной пятнадцатилетней девушке.

Ранее глава Минобразования, комментируя преступление, заявила, что жертву "учили не садиться в машины с незнакомцами". Эти слова политика вызвали волну возмущения у жителей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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