Румынского министра образования уволили из-за слов об изнасилованной девушке
Глава Минобразования, комментируя страшное преступление, заявила, что жертву "учили не садиться в машины с незнакомцами"
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Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила, что румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов об изнасилованной пятнадцатилетней девушке.
Ранее глава Минобразования, комментируя преступление, заявила, что жертву "учили не садиться в машины с незнакомцами". Эти слова политика вызвали волну возмущения у жителей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU