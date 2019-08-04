Захарова заявила, что санкции США в отношении РФ доказывают сфабрикованность "дела Скрипалей"
Официальный представитель МИД подчеркнула, что история с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери полностью себя дискредитировала
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что введение американской стороной новых санкций против РФ по "делу Скрипалей" доказывает сфабрикованный характер расследования.
Дипломат также подчеркнула, что история с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери полностью себя дискредитировала.
ИСТОЧНИК KP.RU
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