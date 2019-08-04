В Минтрансе предложили создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что Минтранс предлагает создать сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России в северном, южном и западном направлениях.
По его мнению, ВСМ очень хорошо работают на эффекте масштаба.
- Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали не только на север, в Питер, но и на юг, в Краснодар. Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали в западном направлении, - прокомментировал Дитрих в воскресенье в рамках празднования Дня железнодорожника.
Также он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, считает ли, что надо реализовывать сразу ряд проектов ВСМ, сообщает "РИА-Новости"
Ранее сайт kp.ru писал о том, что министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что курилки в аэропортах сберегут здоровье некурящих. Глава Минтранса усомнился в том, надо ли их делать платными
ИСТОЧНИК KP.RU