2019-08-04T20:48:43+03:00
Общество

В Минтрансе предложили создать сеть высокоскоростных магистралей в России

По мнению министра транспорта, ВСМ очень хорошо работают на эффекте масштаба
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Минтрансе предложили создать сеть высокоскоростных магистралей в России Фото: В Минтрансе предложили создать сеть высокоскоростных магистралей в РоссииВ Минтрансе предложили создать сеть высокоскоростных магистралей в России Фото: В Минтрансе предложили создать сеть высокоскоростных магистралей в России
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Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что Минтранс предлагает создать сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России в северном, южном и западном направлениях.

По его мнению, ВСМ очень хорошо работают на эффекте масштаба.

- Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали не только на север, в Питер, но и на юг, в Краснодар. Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали в западном направлении, - прокомментировал Дитрих в воскресенье в рамках празднования Дня железнодорожника.

Также он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, считает ли, что надо реализовывать сразу ряд проектов ВСМ, сообщает "РИА-Новости"

Ранее сайт kp.ru писал о том, что министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что курилки в аэропортах сберегут здоровье некурящих. Глава Минтранса усомнился в том, надо ли их делать платными

ИСТОЧНИК KP.RU

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