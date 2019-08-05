2019-08-05T00:42:20+03:00
Умные вещи

Пользователи жалуются на сбои в работе Facebook и Instagram

О неполадках сообщают из Европы, США, Японии и России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и InstagramПользователи сообщили о сбое в работе Facebook и InstagramФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В работе популярных во всем мире социальных сетей Facebook и Instagram снова произошел глобальный сбой. На неполадки в работе этих сервисов поступают жалобы от пользователей из разных стран: из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии, Японии, Австралии, Бразилии и Соединенных Штатов.

Проблемы возникли и у владельцев аккаунтов из России. Жалобы на некорректную работу обеих соцсетей стали поступать в воскресенье, 4 августа, после 16:00 по московскому времени.

По данным сайта Downdetector, фиксирующего сообщения о сбоях в работе популярных интернет-ресурсов, большинство пользователей (63%) не могут обновить ленту в Instagram, у 46% возникли проблемы с загрузкой графических изображений в Facebook. Кроме того, у многих пользователей не получается войти в свой аккаунт в мобильном приложении или опубликовать пост.

Стоит отметить, что неполадки в работе Facebook и Instagram возникают довольно часто. Например, сайт kp.ru, писал о глобальном сбое 24 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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