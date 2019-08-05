2019-08-05T02:20:23+03:00
Происшествия

Жертвами наводнения во Вьетнаме стали пять человек, 14 пропали без вести

Обрушившийся на страну Обрушившийся на вызвал сильные ливни [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Потоп в ХаноеПотоп в ХаноеФото: REUTERS
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Жертвами наводнения во Вьетнаме, вызванных тропическим штормом «Вифа», стали по меньшей мере пять человек, судьба еще 14 местных жителей пока неизвестна, они считаются пропавшими без вести, передает новостной портал VnExpress.

По данным издания, более других пострадала от стихии центральная провинция Тханьхоа, где, по информации на вечер воскресенья, 4 августа, погибли три человека и еще 13 числятся пропавшими без вести. Известно также двух погибших и одном пропавшем в северных провинциях Баккан и Дьенбьен.

Улицы столицы Вьетнама превратились в грязные реки Фото: REUTERS

Улицы столицы Вьетнама превратились в грязные рекиФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, тропический шторм «Вифа» обрушился на Вьетнам в пятницу вечером, к утру субботы он ослаб. Однако за ночь прошли настолько сильные дожди, что они буквально затопили многие города и поселки в нескольких провинциях страны, под водой оказались и улицы Ханоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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