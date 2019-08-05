Мадуро назвал Колумбию "недееспособным государством"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Колумбию недееспособным государством, которое представляет угрозу для Боливарианской Республики и ее благополучия. Такое высказывание прозвучало в воскресенье, 4 августа на выступлении политика в Каракасе.
"Эта страна является недееспособным государством, в границах которого процветают контрабандисты, торговцы наркотиками и военизированные формирования", - сказал Мадуро.
По его словам, только с начала 2019 года правоохранительные органы Венесуэлы конфисковали свыше 22 тонн наркотиков, прибывших с территории соседней республики, что стало настоящим рекордом, передает Венесуэльское агентство новостей.
Сайт kp.ru писал, что власти Каракаса регулярно сообщают о сбитых авиацией самолетах контрабандистов. Воздушные судна нагружают наркотиками на нелегальных аэродромах Колумбии, а потом доставляют все это по небу в соседнее государство.
ИСТОЧНИК KP.RU