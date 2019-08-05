СЕГОДНЯ 08:21 2019-08-05T08:22:19+03:00

С территории именно этой республики в Венесуэлу попадают наркотики и оружие

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Колумбию недееспособным государством, которое представляет угрозу для Боливарианской Республики и ее благополучия. Такое высказывание прозвучало в воскресенье, 4 августа на выступлении политика в Каракасе.

"Эта страна является недееспособным государством, в границах которого процветают контрабандисты, торговцы наркотиками и военизированные формирования", - сказал Мадуро.

По его словам, только с начала 2019 года правоохранительные органы Венесуэлы конфисковали свыше 22 тонн наркотиков, прибывших с территории соседней республики, что стало настоящим рекордом, передает Венесуэльское агентство новостей.

Сайт kp.ru писал, что власти Каракаса регулярно сообщают о сбитых авиацией самолетах контрабандистов. Воздушные судна нагружают наркотиками на нелегальных аэродромах Колумбии, а потом доставляют все это по небу в соседнее государство.

ИСТОЧНИК KP.RU