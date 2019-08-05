Арестован предполагаемый организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-05T08:48:46+03:00

Еще два фигуранта появились в деле о разбое с участием бойцов ФСБ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Константин Жаров ранее уже был осужден по аналогичной статье и освободился только в этом году

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В уголовном деле о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ появились новые фигуранты. Одного из них удалось задержать, второй - находится в розыске.

"Арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии, а Борис Караматов скрылся от следствия и объявлен в розыск", - сообщил источник в силовых структурах.

Согласно его данным, оба фигуранта являются гражданскими лицами. Причем Жаров в мае 2016 года уже был осужден за разбой, но апелляционная инстанция сократила ему срок наказания. Освободившегося из колонии экс-сотрудника прокуратуры вновь задержали, когда он пришел за своей долей похищенных средств (19 млн рублей), которые хранились в банковской ячейке

Караматов же подозревается в том, что убедил владельца денег поместить их именно в это кредитное учреждение, где после было совершено вооруженное нападение. Он также является фигурантом другого дела об убийстве основателя торговых сетей "Партия" и "Домино" Александра Минеева, застреленного в Подмосковье в январе 2014 года. Караматова обвиняют в мошенничестве, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что по делу о разбойном нападении и хищении 136 миллионов рублей проходят бойцы специального подразделения "Альфа", группы спецназначения "Вымпел" и оперативники Управления "К" ФСБ. Практически все они полностью или частично признали вину.

ИСТОЧНИК KP.RU