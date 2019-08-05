Правительству предложили ограничить выдачу кредитов молодежи

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-05T08:59:47+03:00

Россияне младше 25 лет часто влезают в долги ради покупок модных гаджетов, дорогих автомобилей и других подобных вещей

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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву ограничить выдачу кредитов гражданам младше 25 лет.

Автор инициативы считает, что молодые люди часто влезают в долги ради покупки не самых необходимых вещей, например, модных гаджетов, дорогих автомобилей. Это не соответствует изначальным целям потребительского кредитования, провоцирует банки на "заманивание" едва достигших совершеннолетия россиян в "кредитное рабство" и негативно влияет на интересы государства в сфере института брака и деторождения.

А потому займы должны выдаваться лишь на образование и покупку жилья, уверен депутат.

"Учитывая изложенные доводы, прошу вас рассмотреть вопрос о применении комплекса мер по ограничению выдачи банками потребительских и так называемых микрокредитов молодежи, не достигшей 25-летнего возраста", - цитирует РИА Новости тест обращения.

Сайт kp.ru писал, что по итогам 2018 года больше всего просроченных кредитов было зафиксировано в Ингушетии, а самыми добропорядочными оказались жители Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU