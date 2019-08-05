2019-08-05T10:03:55+03:00
Политика

Новые антироссийские санкции США вступят в силу 26 августа

В этот раз Вашингтон обвинил Москву в "нарушении" закона о контроле над химическим и биологическом оружием
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новые санкции США против РФ вступят в силу в конце августаНовые санкции США против РФ вступят в силу в конце августаФото: REUTERS
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Новые антироссийские санкции, введенные США в рамках дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, вступят в силу 26 августа 2019 года. Об этом сообщили в американском министерстве финансов.

"Директива вступит в силу 26 августа 2019 года после периода уведомления конгресса, требуемого законом о CBW (закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение)", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Сайт kp.ru писал, что санкции подразумевают запрет на приобретение российских облигаций и кредитование предприятий американскими банками, трастовыми компаниями, брокерами, дилерами, инвесторами и даже негосударственными пенсионными фондами, включая зарубежные филиалы. Ограничительные меры распространяются на министерство финансов РФ, Фонд национального благосостояния и Центробанк.

Вашингтон намерен сохранять санкции до тех пор, пока Москва "не выполнит требования закона о CBW".

ИСТОЧНИК KP.RU

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