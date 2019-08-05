2019-08-05T11:01:14+03:00
Общество

В России сервисы каршеринга начали блокировать лихачей за агрессивное вождение

Информация поступает на сервис с помощью системы телематики, а также датчиков на тормозах и руле
Ася РОМАНЧУК
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Каршеринговые компании начали блокировать агрессивных водителейКаршеринговые компании начали блокировать агрессивных водителейФото: Иван МАКЕЕВ
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За пользователями каршеринговых автомобилей установят постоянный контроль. Водителей, которые регулярно нарушают правила, превышают скорость и ведут себя на дороге агрессивно, будут выносить в "черный список".

Первым тестировать аналогичную систему начал «Яндекс.Драйв». Он вводит систему, которая будет автоматически отключать водителей в случае повторяющихся нарушений.

Пока датчики, считывающие информацию с тормозов и руля, работают в экспериментальном режиме. Сведения с них и системы телематики поступают на сервис, где отражается информация о скорости и градусе поворота. Система также сможет считывать частоту перестроений в автопотоке, сообщает газета «Известия».

«Яндекс.Драйв» за лихую езду будет наказывать водителей блокировкой сегмента «Премиум» сроком на 10 дней. Если пользователь не скорректирует свою манеру вождения, ему ограничат пользование машинами категории «На каждый день». Если и эта дисциплинарная мера не повлияет на водителя, то он будет навсегда отключен от сервиса.

«Делимобиль» тоже применит подобные санкции. Пока блокировка агрессоров будет длиться 24 часа, за повторное нарушение – на 48 часов. В компании отметили, что до третьего предупреждения дело еще не доходило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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