Хуситы атаковали аэропорты и авиабазу Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-05T11:03:02+03:00

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Боевики йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", более известные как хуситы, атаковали аэропорты саудовских городов Абха и Наджран, а также авиабазу Короля Халида на юго-западе страны.

Удары были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов. Целью боевиков стали военные объекты, включая дроны.

Телеканал Al Massira сообщает, что в результате атак была нарушена работа аэродромов. В Саудовской Аравии информацию о нападениях пока официально не подтвердили.

Сайт kp.ru писал, что в марте 2015 года была начата военная операция против хуситов. В ней приняли участие многие страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, что сильно не понравилось самим повстанцам.

Так, например, в конце июня 2019-го они уже атаковали аэропорты Джизан и Абха. В большинстве случаев дроны удается сбить до нанесения ударов.

ИСТОЧНИК KP.RU