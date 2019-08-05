Криштиану Роналду назвал свой любимый фильм

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-05T12:02:15+03:00

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В интервью сайту soccer.com на Youtube Криштиану Роналду рассказал о своем любимом фильме и ответил на вопрос о том, кем бы стал, если бы не было футбола.

"У меня много любимых фильмов, меня притягивает документальное кино. Возможно, мой самый любимый - "Молчание ягнят". Это старый фильм, но я очень люблю драму", - сказал Роналду.

На вопрос о том, кем бы он стал, если бы не нашел успеха в футболе или если бы этого спорта не существовало вовсе, Криштиану ответил, что моделью или актером.

«Актёром или моделью. Я даже не знаю», - замялся португалец, - «Скорее всего актёром, хотя не уверен, что у меня есть талант. Хотя я всегда говорю, что если много работать, то можно достичь всего».

При этом, Роналду отметил, что не видит свой дебют в качестве актера непосредственно в «Молчании ягнят», ибо этот фильм просто вдохновляет его на преодоление внутренних страхов и стойкое разрешение внутренних конфликтов с самим собой, и он боится, что не сможет достойно отыграть главную роль и тем самым, обесценит главную вдохновляющую составляющую фильма для себя и для других поклонников экранизации.

Футболист отметил, что как и в футболе, путь к успеху в кинематографе начинается с усердной работы на вторых ролях, и только потом при должном усердии предоставляется шанс показать себя в блокбастерах.

ИСТОЧНИК KP.RU