2019-08-05T11:18:01+03:00
Экономика

Курсы доллара и евро растут на фоне сообщений о новых санкциях США

Американская валюта подорожала на 5 копеек, а европейская - на 18
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рубль снижается к доллару и евроРубль снижается к доллару и евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рубль продолжает терять в стоимости по отношению к доллару и евро на фоне сообщений о планах США ввести новые санкции против России. Об этом свидетельствуют данные открытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа.

Согласно им, доллар вырос на 5 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и теперь оценивается в 65,32 рубля. Курс евро увеличился на 18 копеек и составил 72,66 рубля. Индекс Московской биржи уменьшился на 0,45% - до 2662,78 пункта.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее стало известно о скором введении новых американских санкций в отношении России. Ограничительные меры коснутся Центробанка, министерства финансов и Фонда национального благосостояния.

Соответствующая директива вступит в силу 26 августа 2019 года в рамках дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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