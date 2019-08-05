2019-08-05T11:42:03+03:00
Экономика

Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в Сеть

Одна строка информации оценивается примерно в пять рублей на "черном" рынке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В интернете продается база данных 70 000 клиентов БинбанкаВ интернете продается база данных 70 000 клиентов БинбанкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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База данных 70 тысяч клиентов Бинбанка выставлена в интернете на продажу. Стоимость одной строки информации оценивается примерно в пять рублей. Об этом сообщили в компании DeviceLock, разрабатывающей программы для защиты от утечек.

Согласно ее сведениям, весной в Бинбанке уже случалось подобное. Тогда мошенники смогли методом подбора получить доступ к ФИО, паспортным данным, телефону и адресу проживания клиентов, оставивших заявки на получение кредитной карты. В апреле уязвимость была закрыта, но информация уже оказалась в Сети.

"Появившаяся сейчас на черном рынке база как раз собрана благодаря той уязвимости", - считает основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

Он рассказал, что на днях вся информация уже была продана "эксклюзивно в одни руки", но сейчас ее предлагают еще несколько участников "черного" рынка.

Источник “Ъ” сообщил, что только с начала 2019 года в Москве было выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка. Суммы хищения со счетов достигают 100 тысяч рублей. В "Открытии" ухудшение ситуации отрицают.

Сайт kp.ru писал, что на "Открытии" и Бинбанке была опробована новая система санации. ЦБ объединил кредитные учреждения в одну структуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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