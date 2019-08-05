Стали известны самые популярные среди пользователей Instagram места Москвы

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-05T11:44:32+03:00

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В список самых популярных достопримечательностей Москвы среди пользователей Instagram вошла Красная площадь. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Пользователи соцсети опубликовали фото и видео с хештегами #красная площадь, #redsquare и #кремль более 4 миллионов раз. Площадь заняла второе место в списке; в тройку лидеров также попал ВДНХ (1,9 млн раз).

Лидером по числу публикаций в Instagram стал деловой центр "Москва-Сити". Фотографии с соответствующим хештегом опубликовали более 4,8 млн раз. Помимо упомянутых достопримечательностей, в рейтинг попали главное здание МГУ, парки Царицыно, Коломенское и Измайлово, а также парк Победы на Поклонной горе.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Москва была признана самым цветочным городом России. В тройку лидеров списка попали Санкт-Петербург и Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU