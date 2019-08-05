2019-08-05T12:46:59+03:00
Политика

Суд рассмотрит иск украинской Компартии по делу о запрете деятельности

Минюст запретил политсиле участвовать в выборах из-за закона о декоммунизации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизацииВ 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизацииФото: REUTERS
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Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Коммунистической партии Украины (КПУ) и ее лидера Петра Симоненко, который требует отметить приказ министерства юстиции страны о запрете деятельности политической силы. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в пресс-службе инстанции.

"Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Напомним, что Минюст еще в 2015 году запретил деятельность партии на основании закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики". В ведомстве пришли к выводу, что устав КПУ не соответствует предъявленным требованиям.

Сайт kp.ru писал, что именно поэтому Симоненко отказали в регистрации кандидатом в президенты Украины, а его партию не пустили на выборы в Верховную Раду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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