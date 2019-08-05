Эксперт прогнозирует, что лесные пожары не потушить раньше осени

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-05T12:54:59+03:00

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Лесные пожары, которые сейчас бушуют в стране, не удастся потушить раньше осени. Такой прогноз сделала эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин. Он уверен, что полностью справиться с огнем и задымлением помогут осенние дожди.

Однако пока в Сибири серьезных осадков не ожидают: дожди пройдут в горной части Иркутской области, а на севере региона сохранится сухая погода. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Из-за пожаров более 600 населенных пунктов Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, а также Иркутской области оказались в дыму. От загрязнения воздуха непривычными для организма и не физиологичными продуктами горения прежде всего страдают больные бронхолегочными заболеваниями.

- Ситуация в центральной и западной части страны пока достаточно контролируемая. Опасность представляют торфяные очаги на Северо-Западе, в Тверской области и Подмосковье. На Урале ситуация средней напряженности, сказываются весенние пожары. Во всех этих регионах сил и средств пока хватает, но важно концентрироваться не только на Сибири, — комментирует ситуацию Григорий Куксин.

По информации МЧС, активными остаются 470 очагов, в задымлении находятся сотни населенных пунктов в пяти регионах Сибири и Дальнего Востока. Лесные пожары продолжают полыхать, несмотря на усилия нескольких ведомств. Минздрав рекомендовал населению принять особые меры для защиты здоровья. По оценке экологов, полностью справиться с проблемой помогут лишь осенние дожди. В настоящее время на борьбу с лесными пожарами в восточной части России привлечены специалисты Рослесхоза, МЧС, Минобороны, а также добровольцы.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723747" frameborder="0"></iframe> Лётчики вызывают дождь, чтобы потушить пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU