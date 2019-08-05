Больше половины россиян считают местом для отдыха дачу

СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-05T13:48:03+03:00

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Для 56% жителей России дача является лучшим местом для отдыха и развлечений. Такие данные привел в понедельник Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В приведенных материалах опроса социологи отметили, что треть любителей дачного отдыха занимается за городом садом или огородом (31%). Чаще всего это люди в возрасте от 45 до 59 лет (38%) и старше 60 лет (39%). Еще 26% респондентов выезжают за город, чтобы просто отдохнуть от дел. Преимущественно это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (32%) и зрелые люди от 35 до 44 лет (40%). Столько же устраивают пикники, жарят шашлыки при выезде за город (26%).

Напомним, что не так давно ВЦИОМ проводил опрос на тему: «какие мысли появляются у наших сограждан при слове "Россия"?». Самым популярным ответом был – Родина. Также многие ответили на подобный вопрос ответом – Великая держава.

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ИСТОЧНИК KP.RU