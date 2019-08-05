2019-08-05T14:13:10+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали предложение Вашингтона о расширение СНВ-3

Зампред комитета по обороне заявил, что прежде всего нужно сделать выводы из действий Соединенных Штатов, которые в одностороннем порядке вышли из ДРСМД
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме прокомментировали предложение Вашингтона о расширение СНВ-3В Госдуме прокомментировали предложение Вашингтона о расширение СНВ-3Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва не отказывается от диалога по расширению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но прежде всего необходимо оценивать и действия Вашингтона, который вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующим образом зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал предложение США и Австралия заключить аналог СНВ-3 с большим числом участников.

«Конечно же, мы от таких переговоров не отказываемся. Вместе с тем говорить о подписании какого-либо соглашения преждевременно, нужно исходить и сделать выводы из тех действий Соединенных Штатов Америки, которые на сегодняшний день в одностороннем порядке вышли из ДРСМД», - сказал депутат, отметив, что своими действиями Вашингтон поставил под сомнение пролонгацию договора СНВ.

Ранее, по итогам австралийско-американских министерских консультаций, стороны выступили с заявлением о «необходимости новой эры в контроле над вооружениями, которая расширит число государств и систем вооружений» и активизирует усилия по сокращению ядерных рисков

Напомним, накануне, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Вашингтон продлить СНВ-3 с целью достижения стабильности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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