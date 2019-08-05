В Госдуме прокомментировали предложение Вашингтона о расширение СНВ-3
Москва не отказывается от диалога по расширению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но прежде всего необходимо оценивать и действия Вашингтона, который вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующим образом зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал предложение США и Австралия заключить аналог СНВ-3 с большим числом участников.
«Конечно же, мы от таких переговоров не отказываемся. Вместе с тем говорить о подписании какого-либо соглашения преждевременно, нужно исходить и сделать выводы из тех действий Соединенных Штатов Америки, которые на сегодняшний день в одностороннем порядке вышли из ДРСМД», - сказал депутат, отметив, что своими действиями Вашингтон поставил под сомнение пролонгацию договора СНВ.
Ранее, по итогам австралийско-американских министерских консультаций, стороны выступили с заявлением о «необходимости новой эры в контроле над вооружениями, которая расширит число государств и систем вооружений» и активизирует усилия по сокращению ядерных рисков
Напомним, накануне, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Вашингтон продлить СНВ-3 с целью достижения стабильности.
ИСТОЧНИК KP.RU