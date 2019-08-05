2019-08-05T16:06:12+03:00
Происшествия

Шойгу направил своего заместителя на ликвидацию пожара под Красноярском

В поселке Каменка взрываются склады с боеприпасами местной воинской части [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото с места взрыва боеприпасов в Красноярском крае.Фото с места взрыва боеприпасов в Красноярском крае.Фото: социальные сети
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова с группой специалистов в Красноярский край на ликвидацию пожара на складах с боеприпасами в поселке Каменка Ачинского района. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для организации мероприятий по оперативной ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края направлен заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба МТО», - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в настоящее время в поселке Каменка взрываются склады с боеприпасами местной воинской части. Населенный пункт находится приблизительно в 200 километрах от Красноярска и в 10 километрах от Ачинска.

На данный момент, из-за взрыва МЧС эвакуируют почти тысячу человек из трех населенных пунктов и детского лагеря.

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В Каменке горит склад боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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