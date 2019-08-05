2019-08-05T16:08:40+03:00
Экономика

Российский экономист рассказал, сколько жителей РФ получают 75 тысяч рублей

Эксперт опроверг данные исследования, проводимое "РИА-Новости"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский экономист рассказал, сколько жителей РФ получают 75 тысяч рублейРоссийский экономист рассказал, сколько жителей РФ получают 75 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Российский экономист Денис Ракша рассказал, сколько жителей России на самом деле получают зарплату 75 тысяч рублей. Тем самым эксперт опроверг данные недавнего исследования, проводимое "РИА-Новости". В нем говорился, что 12% россиян получают зарплату 75 тыс. рублей и выше. Прежде всего, это нефтяники, газовики и шахтеры.

- Это не 12% россиян. Это, может, 12% занятых. У нас экономически активное население – 72 млн человек. При медианной зарплате в 30 тыс. рублей нереально, чтобы из 70 млн у 15 млн была зарплата в 75 тыс. рублей. Если брать 12% от официально занятых – это примерно 30 млн человек, то будет похоже на правду, - подчеркнул Ракша в интервью НСН.

Также он заявил, что в России население почти 150 млн человек. И из них зарплата чуть больше тысячи долларов есть только у двух-трех млн человек. Ракша уверен, что зарплата должна соответствовать уровню производительности труда. И добавил, что зарплаты будут расти только тогда, когда будет расти производительность труда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что самые высокие зарплаты в России получают нефтяники и газовики, самые низкие – педагоги. Как показало исследование, более 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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