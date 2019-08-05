Российский экономист рассказал, сколько жителей РФ получают 75 тысяч рублей
Российский экономист Денис Ракша рассказал, сколько жителей России на самом деле получают зарплату 75 тысяч рублей. Тем самым эксперт опроверг данные недавнего исследования, проводимое "РИА-Новости". В нем говорился, что 12% россиян получают зарплату 75 тыс. рублей и выше. Прежде всего, это нефтяники, газовики и шахтеры.
- Это не 12% россиян. Это, может, 12% занятых. У нас экономически активное население – 72 млн человек. При медианной зарплате в 30 тыс. рублей нереально, чтобы из 70 млн у 15 млн была зарплата в 75 тыс. рублей. Если брать 12% от официально занятых – это примерно 30 млн человек, то будет похоже на правду, - подчеркнул Ракша в интервью НСН.
Также он заявил, что в России население почти 150 млн человек. И из них зарплата чуть больше тысячи долларов есть только у двух-трех млн человек. Ракша уверен, что зарплата должна соответствовать уровню производительности труда. И добавил, что зарплаты будут расти только тогда, когда будет расти производительность труда.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что самые высокие зарплаты в России получают нефтяники и газовики, самые низкие – педагоги. Как показало исследование, более 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU