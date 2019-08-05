В Москве могут увековечить память музыканта Вилли Токарева

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-05T16:21:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель главы комиссии по монументальному искусству Москвы Лев Лавренов заявил, что поддерживает возможность увековечивания памяти музыканта Вилли Токарева. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

"Я бы поддержал просьбу об увековечении, а как именно – памятная табличка или что-то другое – как раз это мы бы обсудили в комиссии", - сообщил Лавренов.

Исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев скончался в воскресенье, 5 августа, после продолжительной болезни. По некоторым данным, причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание.

Более 40 лет Токарев являлся одной из главных звезд русского шансона: в 1974 году он эмигрировал в США, где вышла его первая пластинка, а в 1990-е годы переехал в Москву, где открыл свою студию звукозаписи. Похороны Вилли Токарева состоятся в среду, 7 августа, в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723982" frameborder="0"></iframe> Умер Вилли Токарев.

ИСТОЧНИК KP.RU