2019-08-05T16:23:14+03:00
Общество

В Австралии впервые провели процедуру эвтаназии

Из жизни ушла 61-летняя женщина
Ася РОМАНЧУК
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В Австралии впервые применен закон об эвтаназииВ Австралии впервые применен закон об эвтаназииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жительница Австралии Керри Робертсон, ушла из жизни, когда ей был 61 год: она болела раком. Женщина добровольно выбрала смерть, воспользовавшись законом об эвтаназии – он был принят в июне этого года. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на ABC, Керри Робертсон покинула этот мир в окружении родных и медперсонала в городе Бендиго, штат Виктория в Автралии. Именно этот штат стал первым, где эвтаназию разрешили на законодательном уровне. - Мы были рядом с ней, на заднем плане звучал Дэвид Боуи, она была окружена любовью, ее последние слова были простыми, но исполненными достоинства, — цитирует телеканал детей умершей. По закону медики могут провести эвтаназию лишь тем пациентам, которые подходят по 68 пунктам. По информации правительства штата, воспользоваться медицинской процедурой умерщвления в этом году могут воспользоваться 12 человек. Отметим, что в России активная эвтаназия (при участии врача) запрещена, но пациент может воспользоваться так называемой пассивной эвтаназией путем отказа от медпомощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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