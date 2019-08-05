Трамп обвинил КНР в «валютной манипуляции» после понижения обменного курса юаня

СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-05T17:18:56+03:00

Трамп обвинил КНР в «валютной манипуляции» после понижения обменного курса Фото: REUTERS

Американский президент заявил, что такое «серьезное нарушение» сильно ослабит Китай

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал «валютной манипуляцией» решение Народного банка Китая понизить курс юаня до минимума с декабря 2018 года.

«Китай снизил цену своей валюты почти до исторического минимума. Это называется " валютные манипуляцией". Вы слышите Федеральный резерв?», - написал американский лидер в своем Twitter, подчеркнув, что такие действия КНР являются «серьезным нарушением, которое со временем сильно ослабит Китай».

Ранее Народный банк Китая понизил курс китайской валюты на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар, что является минимальным значением с 3 декабря прошлого года.

Напомним, глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября начнут вводить новые пошлины в размере 10% на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщил, что в таком случае Пекин предпримет ответные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU