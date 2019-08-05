2019-08-05T18:16:53+03:00
Политика

Партия «Слуга народа» определилась с кадровыми назначениями в новый парламент

По данным СМИ, пост спикера Верховной рады займет глава партии Зеленского Дмитрий Разумков
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Партия «Слуга народа» определилась с кадровыми назначениями в новый парламентПартия «Слуга народа» определилась с кадровыми назначениями в новый парламентФото: REUTERS
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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» определилась с предварительным списком тех, кто займет ключевые должности в новом парламенте незалежной, досрочные выборы в который состоялись 21 июля.

«Во время интенсивных курсов обучения в Трускавце члены "Слуги народа" определились с кадровыми назначениями в Верховной раде 9-ого созыва» — говорится в сообщении издания "Новое время", которое ссылается на данные партии.

В издании сообщили, что в прошедшие воскресенье, 4 августа, в Трускавце закончилось недельное обучение украинских депутатов от президентской партии. Именно в это время обсуждались кадровые назначения.

Как ранее и предполагалось, должность спикера парламента займет глава партии украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Пост вице-спикера достанется советнику президента незалежной и представителю в Верховной Раде Руслану Стефанчуку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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