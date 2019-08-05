Геннадий Онищенко призвал не запугивать россиян рецессией и ростом безработицы

СЕГОДНЯ 19:07 2019-08-05T19:07:17+03:00

Депутат Госдумы отметил, что тема пессимистичных прогнозов обсуждается 15 лет и они не сбылись

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Геннадий Онищенко призвал не запугивать россиян пессимистичными прогнозами. Депутат Госдумы прокомментировал заявления, что в ближайшие 20 лет нашу страну ждет рецессия и значительный рост безработицы.

Такие удручающие выводы отражены в докладе Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.

- Это достаточно старая тема. Истории, что почти 20 миллионов россиян останутся без работы ходят давно. Никакой новизны в этих страшилках нет. Мы много лет слышим, что развитие цифровой экономики сделает многие массовые специальности гораздо менее востребованными. Но это произойдет не за один день. Да, отмирание некоторых профессий неизбежно, но это достаточно длительный процесс. А вместо отмерших специальностей появятся другие, - комментирует ФАН депутат.

Он высказал мысль, что стоит мотивировать людей переучиваться, а еще лучше, «пора создать систему образования, которая давала бы возможность, имея базовый фундамент, получить большую вариативность при специализации».

Тем, кто делает подобные прогнозы Онищенко напомнил, что сейчас непростое время и «бросаться такого рода безапелляционными заявлениями считаю неправильным».

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ИСТОЧНИК KP.RU