2019-08-05T19:07:17+03:00
Политика

Геннадий Онищенко призвал не запугивать россиян рецессией и ростом безработицы

Депутат Госдумы отметил, что тема пессимистичных прогнозов обсуждается 15 лет и они не сбылись
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Геннадий Онищенко уверен, что пессимистичные прогнозы развития России не подтвердятсяГеннадий Онищенко уверен, что пессимистичные прогнозы развития России не подтвердятсяФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Геннадий Онищенко призвал не запугивать россиян пессимистичными прогнозами. Депутат Госдумы прокомментировал заявления, что в ближайшие 20 лет нашу страну ждет рецессия и значительный рост безработицы.

Такие удручающие выводы отражены в докладе Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.

- Это достаточно старая тема. Истории, что почти 20 миллионов россиян останутся без работы ходят давно. Никакой новизны в этих страшилках нет. Мы много лет слышим, что развитие цифровой экономики сделает многие массовые специальности гораздо менее востребованными. Но это произойдет не за один день. Да, отмирание некоторых профессий неизбежно, но это достаточно длительный процесс. А вместо отмерших специальностей появятся другие, - комментирует ФАН депутат.

Он высказал мысль, что стоит мотивировать людей переучиваться, а еще лучше, «пора создать систему образования, которая давала бы возможность, имея базовый фундамент, получить большую вариативность при специализации».

Тем, кто делает подобные прогнозы Онищенко напомнил, что сейчас непростое время и «бросаться такого рода безапелляционными заявлениями считаю неправильным».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ждет ли экономику спад из-за малого бизнеса?

Небольших фирм в стране становится все меньше и специалисты видят в этом большую угрозу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские туристы закатили скандал из-за российского флага в испанском отеле
В Шанхае откроют первый ночной зоопарк
Число раненых в результате стрельбы Огайо увеличилось до 32
В Минобороны РФ сообщили, что боевики выпустили в направлении базы "Хмеймим" три реактивных снаряда
В Нижегородской области 90-летний старик напал на врача с ножом
Партия «Слуга народа» определилась с кадровыми назначениями в новый парламент
Около 20 россиян задержали за массовую драку в Польше
Бульдог-кинокритик облаял трейлер фильма "Оно-2" и стал героем Сети
Московский суд арестовал блогера Владислава Синицу за угрозу детям сотрудников полиции
Столтенберг: Brexit усилит роль НАТО
Столтенберг признал растущее технологическое лидерство КНР
Трамп обвинил КНР в «валютной манипуляции» после понижения обменного курса юаня
В Минобороны РФ опровергли гибель военного в результате пожара на военном складе в Красноярском крае
После стрельбы в Техасе и Огайо Трамп обвинил СМИ в разжигании гнева
Путин о ДРСМД: Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств
Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы ликвидации ЧС в Сибири и Иркутской области
В Австралии впервые провели процедуру эвтаназии
В Москве могут увековечить память музыканта Вилли Токарева
В российских офисах могут появиться медпункты
Российский экономист рассказал, сколько жителей РФ получают 75 тысяч рублей
Шойгу направил своего заместителя на ликвидацию пожара под Красноярском