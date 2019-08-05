Трамп дал указания ввести смертную казнь за массовые убийства

СЕГОДНЯ 20:16 2019-08-05T20:49:16+03:00

Американский лидер подчеркнул, что необходимо, чтобы "эта высшая мера наказания приводилась в исполнение быстро, убедительно и без многих лет ненужных задержек"

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Американский президент Дональд Трамп дал указание минюсту США разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.

Американский лидер подчеркнул, что необходимо, чтобы "эта высшая мера наказания приводилась в исполнение быстро, убедительно и без многих лет ненужных задержек".

- Сегодня я также обратился к минюсту, чтобы они подготовили законопроект, согласно которому те, кто совершают преступления на основе ненависти и устраивают массовую стрельбу, приговаривались к смертной казни, - подчеркнул Трамп, пишет "РИА-Новости".

Напомним, в субботу, 3 августа, 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль Пасо на границе с Мексикой. В результате инцидента были убиты 20 человек, более 20 получили ранения. Стрелок был задержан, его подозревают в расовой ненависти и обвиняют в терроризме.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что число раненых в результате стрельбы Огайо увеличилось до 32. Ранее сообщалось о 27 пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU