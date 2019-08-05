Трамп дал указания ввести смертную казнь за массовые убийства
Американский президент Дональд Трамп дал указание минюсту США разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Американский лидер подчеркнул, что необходимо, чтобы "эта высшая мера наказания приводилась в исполнение быстро, убедительно и без многих лет ненужных задержек".
- Сегодня я также обратился к минюсту, чтобы они подготовили законопроект, согласно которому те, кто совершают преступления на основе ненависти и устраивают массовую стрельбу, приговаривались к смертной казни, - подчеркнул Трамп, пишет "РИА-Новости".
Напомним, в субботу, 3 августа, 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль Пасо на границе с Мексикой. В результате инцидента были убиты 20 человек, более 20 получили ранения. Стрелок был задержан, его подозревают в расовой ненависти и обвиняют в терроризме.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что число раненых в результате стрельбы Огайо увеличилось до 32. Ранее сообщалось о 27 пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU