2019-08-05T21:36:28+03:00
Общество

Умер Сергей Березин: автор песни "Снег кружится"

Сергей Березин умер в возрасте 81 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Умер Сергей Березин: автор песни "Снег кружится" Фото: Дмитрий Донской/РИА-НовостиУмер Сергей Березин: автор песни "Снег кружится" Фото: Дмитрий Донской/РИА-Новости
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Российская поэтесса Лариса Рубальская сообщила о том, что на 82-м году ушел из жизни композитор Сергей Березин, автор таких знаменитых песен, как "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу" и других.

Его произведения исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцев, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова.

- Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя, - опубликовала трогательный пост Рубальская в соцсетях.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 4 августа, на 85-м году жизни после продолжительной болезни умер советский и американский шансонье Вилли Токарев.

Более того, позже стало известно, что в Москве могут увековечить память знаменитого музыканта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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