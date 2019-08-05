Снаряды взрываются уже восемь часов. В Красноярском крае ввели режим ЧС

СЕГОДНЯ 21:20 2019-08-05T21:20:54+03:00

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Режим ЧС введен на территории Ачинского района Красноярского края, где вечером в понедельник, 5 августа произошел пожар на территории военной части вблизи деревни каменка. За возгоранием последовала серия мощных взрывов – по предварительным данным на складе находилось порядка 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметра которые здесь планировали утилизировать до 2022 года.

Взрывы были такой силы, что жители Каменки поспешили покинуть свои дома, вскоре приняли решение эвакуировать и жителей ближайшего города Ачинска. В радиусе 30 километров от места ЧП решено закрыть воздушное пространство.

Тем временем снаряды продолжают взрываться, пожар продолжается уже восемь часов. О судьбе личного состава военной части пока тоже ничего не известно, однако есть надежда, что солдаты успели укрыться в бомбоубежище. Правительство Красноярского края собрало экстренное заседание комиссии по ЧС.

Известно, что один человек в результате ЧП погиб, еще около 10 ранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU