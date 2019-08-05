2019-08-05T22:54:56+03:00
В мире

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку из-за дыма в салоне

Пассажиры авиасудна покинули задымленный салон лайнера с помощью надувных трапов [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку из-за дыма в салонеСамолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку из-за дыма в салонеФото: Иван ВИСЛОВ
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Британские СМИ сообщают, что самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии из-за дыма в салоне.

Информации о погибших или пострадавших в результате инцидента не поступало.

Пассажиры рейса BA422, следовавшего из аэропорта Хитроу в Валенсию, покинули самолет с помощью надувных трапов, пишет газета Daily Mirror.

Люди выбирались из задымленного салона лайнера, который в аэропорту встретили несколько пожарных машин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что чешский самолет совершил аварийную посадку в Будапеште. На борту находились больше 150 человек. Помимо туристов в самолете были еще 9 членов экипажа. Никто из них не пострадал. По словам пилота, повреждение покрышки одного из колес шасси произошло еще при взлете. Воздушному судну дали разрешение вернуться в аэропорт Будапешта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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