В Лондоне нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу

5 Авг. 23:52 2019-08-06T00:02:38+03:00

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Вечером в понедельник в Лондоне объявлена тревога: в районе Oxford Circus обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, полиция оцепила все прилегающие к месту опасной находки улицы.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте происшествия находится множество стражей порядка, станция метро закрыта, автобусы остановлены.

В опубликованном в Twitter сообщении полиции столичного метрополитена говорится, что специалисты изучают подозрительный предмет. Горожанам рекомендуют обходить этот район, а автомобилистам – объезжать, выбирая альтернативные маршруты.

Пока неизвестно, в самом деле находка взрывоопасна, или это ложная тревога. Предприняты все меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU