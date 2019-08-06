СЕГОДНЯ 01:58 2019-08-06T02:15:13+03:00

Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура Фото: сайт Роскосмоса.

В ближайшие часы разгонный блок «Бриз-М» выведет космический аппарат на расчетную орбиту

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В ночь на вторник, 6 августа, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с военным спутником, сообщили в Минобороны России.

В сообщении отмечается, что наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил приняли ракету на сопровождение, ее головная часть штатно отделилась от третьей ступени через десять минут после старта. Запуск был осуществлен в 00:56 по московскому времени.

В ближайшие несколько часов разгонный блок «Бриз-М» выведет космический аппарат на расчетную орбиту.

Как уточили в оборонном ведомстве, пуск и полет ракеты «Протон-М» со спутником контролировали средства наземного автоматизированного комплекса управления.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе, 31 июля, с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз – 2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12», который доставил топливо, воду и продовольствие на МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU