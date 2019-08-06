Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском прекратились

СЕГОДНЯ 04:52 2019-08-06T05:02:21+03:00

По последним данным, в результате ЧП пострадали 11 человек

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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае утихли, сообщили в администрации города Ачинск, недалеко от которого расположены горевшие склады с боеприпасами.

«Часа два назад еще слышны были взрывы, сейчас уже нет», - сказал ТАСС представитель пресс-службы горадминистрации Ачинска, добавив, что взрывы прекратились.

Между тем, по последним данным, в результате ЧП на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским снарядам пострадали 11 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник на территории местной воинской части вспыхнул пожар на складе приготовленных к утилизации боеприпасов, стали взрываться снаряды. Из ближайших к месту ЧП поселков эвакуировали людей, в Ачинском районе был введен режим ЧС.

Ранним утром 6 августа в Красноярск из Ачинска прибыла первая электричка с жителями Ключей и Каменки. На вокзале их уже ожидали спасатели и автобусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU