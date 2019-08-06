2019-08-06T07:02:56+03:00
Политика

МИД Южной Кореи: США ограничили въезд в страну иностранцам, побывавшим в КНДР

Теперь далеко не все южнокорейские граждане смогут пользоваться безвизовым режимом со Штатами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Побывавшие в КНДР граждане Южной Кореи теперь не смогут пользоваться безвизовым режимом с Соединенными ШтатамиПобывавшие в КНДР граждане Южной Кореи теперь не смогут пользоваться безвизовым режимом с Соединенными ШтатамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты с 6 августа ограничили въезд в страну иностранцам, которые побывали в Северной Корее после марта 2011 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Республики Корея.

Теперь граждане Южной Кореи, в течение последних 18 лет посещавшие КНДР, не смогут пользоваться безвизовым режимом со Штатами, и для поездки в Америку им, как и всем остальным иностранцам, придется оформлять американскую визу.

В цитируемом изданием пресс-релизе южнокорейского МИД уточняется, что новые правила «не означают запрет на въезд в США».

«Заявитель может попасть в Соединенные Штаты, но сначала он должен будет получить визу, лично посетив консульство и пройдя собеседование», - говорится в документе.

По данным внешнеполитического ведомства, это нововведение затронет около 37 тысяч граждан Южной Кореи, которые хотя бы один раз с весны 2011 года побывали на территории КНДР. До этого они имели право на безвизовый въезд в США сроком до 90 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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