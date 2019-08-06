МВФ оценил влияние санкций и падения цен на нефть на экономику России

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-06T09:33:00+03:00

Ежегодный рост ВВП РФ составлял в среднем 0.5% последние пять лет, а мог достичь 1,7%

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Негативное влияние падения цен на нефть на рост российского ВВП составил в среднем около 0,65 п.п. в период с 2014 по 2018 год. В то же время отрицательный эффект от санкций оценивается в 0,2 п.п. Об этом говорится в ежегодном докладе Международного валютного фонда.

Жесткая бюджетная политика оказала на рост ВВП наименьшее влияние (минус 0,1 п.п.), как и сдерживающая денежно-кредитная (минус 0,2 п.п.). В совокупности все эти факторы отняли от ежегодного роста экономики почти 1,2 п.п.

Без них среднегодовое увеличение ВВП России в последние пять лет могло бы достичь 1,7%, но составило всего 0,5%. Это значит, что экономика страны выросла лишь на 2,5%, а без внешних шоков могла - на 5,9%.

Если же убрать из формулы влияние санкций, а остальные факторы оставить, рост составил бы на 3,5% с 2014 года, говорится в докладе МВФ.

Сайт kp.ru писал, что ранее этим летом Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России, а Минфин США ввел новые ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU