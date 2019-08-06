2019-08-06T10:26:20+03:00
Политика

Модернизированные «СуперСухие» поступят в ВКС России в 2020 году

Минобороны уже заказало истребители Су-30СМ с усовершенствованным двигателем
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Истребитель Су-30СМ. Фото: Гавриил Григоров/ТАССИстребитель Су-30СМ. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Изменить размер текста:

В следующим году технический состав Воздушно-космических сил (ВКС) России пополнится новой модификацией истребителя Су-30СМ, которые были доработаны с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии.

Как сообщает источник Известия в Минобороны, военное ведомство уже заказало первую партию «Супер Сухуого», способные засекать противника на расстоянии более 100 километров.

Продвинутые Су-30СМ получили новые двигатели, которые сделают истребитель маневреннее в бою. Более того «СуперСухие» теперь будут расходовать меньше топлива, а сбрасывать скорость он способен как вертолеты.

Как сообщал сайт kp.ru, разработкой новой модификации самолета ОКБ Сухого занимался совместно с корпорацией «Иркут» на Иркутском авиационном заводе. Планируется, что по итогам анализа работы Су-30СМ будет принято решение об оснащении всех истребителей данного типа новыми двигателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Абэ заявил, что понимает позицию США по выходу из Договора о РСМД
Тайфун "Франциско" накрыл Японию: отменено более 200 авиарейсов
Великобритания создаст альянс для противодействия Ирану и России
МВФ оценил влияние санкций и падения цен на нефть на экономику России
Стрельба в ночном клубе в Торонто: семь человек получили ранения
Япония почтила молчанием память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Трамп посетит город Эль-Пасо, где были расстреляны 22 человека
Вступили в силу законы об ужесточении наказания за непропуск "скорой"
Минэкономразвития не одобрило запрет крепкого алкоголя до 21 года
Российские госслужащие попросили об увеличении командировочных
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
Погода в Москве на 6 августа 2019 года: в городе +17, дождь и ветер
МИД Южной Кореи: США ограничили въезд в страну иностранцам, побывавшим в КНДР
Китай пообещал принять меры, если США разместят свои ракеты в АТР
Число пострадавших от взрывов на складе боеприпасов под Ачинском возросло до 12
Трамп заблокировал собственность властей Венесуэлы в США
Yonhap: КНДР испытала запрещенные баллистические ракеты
Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском прекратились