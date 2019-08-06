Модернизированные «СуперСухие» поступят в ВКС России в 2020 году

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-06T10:26:20+03:00

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В следующим году технический состав Воздушно-космических сил (ВКС) России пополнится новой модификацией истребителя Су-30СМ, которые были доработаны с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии.

Как сообщает источник Известия в Минобороны, военное ведомство уже заказало первую партию «Супер Сухуого», способные засекать противника на расстоянии более 100 километров.

Продвинутые Су-30СМ получили новые двигатели, которые сделают истребитель маневреннее в бою. Более того «СуперСухие» теперь будут расходовать меньше топлива, а сбрасывать скорость он способен как вертолеты.

Как сообщал сайт kp.ru, разработкой новой модификации самолета ОКБ Сухого занимался совместно с корпорацией «Иркут» на Иркутском авиационном заводе. Планируется, что по итогам анализа работы Су-30СМ будет принято решение об оснащении всех истребителей данного типа новыми двигателями.

ИСТОЧНИК KP.RU