2019-08-06T10:55:57+03:00
Политика

Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры

Президент США призвал бороться с шутерами, "прославляющими насилие"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский лидер Дональд ТрампАмериканский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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Акции крупнейших компаний, занимающих разработкой видеоигр, рухнули более чем на 5%. Причиной стало недавнее высказывание президента США Дональда Трампа касательно массовых расстрелов в Техасе и Огайо.

Сайт kp.ru писал, что 3 августа в городе Эль-Пасо погибли 22 человека, еще 40 получили ранения, а на следующий день нападение было совершено на посетителей бара в Дейтоне. Жертвами стали девять человек, 27 пострадали.

После этого Трамп призвал ужесточить контроль за продажей оружия в стране и обвинил СМИ в разжигании ненависти.

"Мы должны прекратить прославление насилия в нашем обществе. Это касается в том числе кровавых видеоигр, которые теперь стали обыденностью. Сегодня трудным подросткам ничего не стоит окружить себя культурой, которая восхваляет насилие", - сказал президент.

После его слов общественность обрушила шквал критики на многие шутеры, включая Call of Duty и Fortnite. Инвесторы стали бояться вкладывать деньги в игры. Согласно данным агентства Bloomberg, серьезный ущерб понесли корпорации Activision Blizzard Inc., Electronic Arts Inc. и Take-Two Interactive Software Inc.

Торговый центр в Эль Пасо оцеплен полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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