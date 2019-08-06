Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-06T11:16:00+03:00

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам вошел в число организаций при Координационном центре доменов

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Созданный Федеральной службой безопасности Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам вошел в число компетентных организаций при Координационном центре доменов .RU/.РФ и получил право инициировать блокировку сайтов без судебного разрешения.

НКЦКИ будет заниматься сбором и анализом информации об интернет-ресурсах, которые распространяют вредоносное программное обеспечения, управляют бот-сетями и осуществляют другую противоправную деятельность. включая кибератаки. В случае выявление нарушений координационный центр направит регистратору запрос о снятии домена с делегирования и его функционирование будет прекращено.

"Многолетний опыт и профессионализм НКЦКИ дополнят работу института компетентных организаций и позволят сделать российское доменное пространство еще более безопасным", - цитирует РИА Новости директора Координационного центра доменов Андрея Воробьева.

Сайт kp.ru писал, что в апреле этого года Госдума приняла закон о независимом интернете. Документ призван защитить страну от кибератак со стороны Запада.

ИСТОЧНИК KP.RU