После отравления 89 человек на свадьбе в Азербайджане заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-06T11:52:34+03:00

После массового отравления на свадьбе в Азербайджане заведено уголовное дело Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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После свадьбы в селе Заргарли Габалинского района Азербайджана за медицинской помощью с диагнозом пищевое отравление обратилось 89 человек из приблизительно 500 присутствующих на праздничном мероприятии. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны.

«Среди госпитализированных – 19 женщин и 8 лиц, не достигших совершеннолетия. При участии сотрудников полиции, а также регионального отделения Агентства пищевой безопасности был незамедлительно проведен осмотр места происшествия, взяты пробы с еды», - заявили в ведомстве.

Как сообщает Генпрокуратура пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего они были выписаны. На данный момент на лечение в стационаре остается один человек.

На данный момент ведется работа по выявлению виновных для привлечения их к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU