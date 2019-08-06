Отважный продавец в Англии в одиночку отбил нападение четырех грабителей
Продавец в Великобритании смог самостоятельно защитить магазин от напавших грабителей. Вандалы набросились на витрину с молотками, но это не остановило отважного мужчину.
Сообщается, что грабителей было четверо. Они подъехали к ювелирному салону на мопедах и, вооружившись молотками и кувалдами, начали громить витрину. Один из воров даже попытался разбить стекло своим мопедом.
Продавец из соседнего магазина увидел происходящее и решил самостоятельно остановить грабителей. Он выбежал на улицу и бросил в налетчиков рекламную вывеску. Однако это лишь еще больше разозлило вандалов.
Люди в масках попытались догнать обидчика, но тут ему на помощь подоспел водитель проезжающего мимо минивена. Это напугало грабителей и они решили отступить.
После неудачной попытки ограбления, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, передает сайт телеканала «Звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU