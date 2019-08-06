2019-08-06T12:06:49+03:00
Происшествия

Отважный продавец в Англии в одиночку отбил нападение четырех грабителей

Хулиганы пытались обокрасть ювелирный салон
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Великобритании четверо преступников попытались ограбить ювелирный магазинВ Великобритании четверо преступников попытались ограбить ювелирный магазинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Продавец в Великобритании смог самостоятельно защитить магазин от напавших грабителей. Вандалы набросились на витрину с молотками, но это не остановило отважного мужчину.

Сообщается, что грабителей было четверо. Они подъехали к ювелирному салону на мопедах и, вооружившись молотками и кувалдами, начали громить витрину. Один из воров даже попытался разбить стекло своим мопедом.

Продавец из соседнего магазина увидел происходящее и решил самостоятельно остановить грабителей. Он выбежал на улицу и бросил в налетчиков рекламную вывеску. Однако это лишь еще больше разозлило вандалов.

Люди в масках попытались догнать обидчика, но тут ему на помощь подоспел водитель проезжающего мимо минивена. Это напугало грабителей и они решили отступить.

После неудачной попытки ограбления, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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