Электробусы вышли на 12-й автобусный маршрут столицы

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-06T12:14:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На столичный автобусный маршрут № т56 вышли электробусы. Таким образом, электробусы работают уже на 12 московских маршрутах.

"Маршрут связывает Дмитровский район с Белорусским вокзалом. Он проходит от улицы Базовской по Коровинскому и Дмитровскому шоссе, улиц Бутырской и Бутырский Вал – до площади Тверской Заставы", - сообщает пресс-служба компании "Мосгортранс".

Как отмечает Москва 24, электробусы впервые появились на улицах Москвы осенью прошлого года. В настоящий момент в столице эксплуатируются более 170 электробусов, которые ежедневно перевозят порядка 80 тысяч пассажиров. Планируется, что до конца этого года на дороги Москвы выйдут еще 300 подобных машин.

В январе этого года началась эксплуатация электробусов на маршруте № 83 в Восточном административном округе столицы. А в марте подобные машины появились на маршруте № 36, которой идет от ВДНХ до Бескудниковского переулка.

ИСТОЧНИК KP.RU