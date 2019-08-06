2019-08-06T12:25:12+03:00
Экономика

Прокуратура Испании просит вызвать Фридмана в суд

Испанский прокурор считает, что российский бизнесмен причастен к делу о банкротстве Zed WorldWide
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил Фридман. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАССМихаил Фридман. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Прокуратура по делам о коррупции Испании направила запрос о вызове в качестве подозреваемого российского бизнесмена Михаила Фридмана для дачи показаний по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide.

Как сообщает газета El Pais, запрос о вызове Фридмана направил испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда, который полагает, что бизнесмен совершил такие преступления, как коррупция и махинации, а также банкротство Zed WorldWide, вызванное преступной небрежностью.

Гринда также утверждает, что Фридман, как акционер компании, отказался брать на себя ответственность за решения, которые могли привести к финансовой несостоятельности, чтобы приобрести Zed Worldwide по заниженной цене - 20 миллионов евро.

Напомним, Михаил Фридман занимает 10-е место в рейтинг самых богатейших людей Великобритании. Состояние бизнесмена оценивается в 14,17 миллиарда долларов. Он возглавляет инвестиционную компанию LetterOne, Альфа-Групп и владеет долей в крупнейшей нефтегазовой компании Европы Wintershall DEA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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