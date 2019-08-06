2019-08-06T12:52:45+03:00
Политика

Итальянские фермеры рассказали о последствиях российского продэмбарго

За последние пять лет европейское государство потеряло свыше миллиарда евро
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пять лет назад Москва ввела запрет на импорт продукции из стран, которые ввели антироссийские санкцииПять лет назад Москва ввела запрет на импорт продукции из стран, которые ввели антироссийские санкцииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Итальянские производители сельскохозяйственной продукции постоянно жалуются властям на ущерб, который наносит запрет на ввоз ряда товаров в Россию. Москва ввела продэмбарго в ответ на санкции еще в августе 2014 года, но последствия ощущаются до сих пор. Об этом сообщил президент ассоциации сельхозпроизводителей Италии Coldiretti Этторе Прандини.

"Если мы сравним показатели экспорта разрешенных товаров, мы можем увидеть, каким мог бы быть рост всего аграрного экспорта в такую дружественную страну, как Россия, которая признает высокое качество итальянского продовольствия", - сказал глава объединения.

По его мнению, Евросоюз совершенно безосновательно обложил Москву санкциями, а теперь Италия является одной стран, которая платит за это самую большую цену. Экономические потеряли составили более миллиарда евро, и это основываясь на данных пятилетней давности.

Итальянские фермеры продолжают настаивать на снятии с России ограничений, опасаясь, что их места на российском рынке занимают производители из других стран, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в самом Рима также не против отказаться от санкций, но для этого нужно договориться с ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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