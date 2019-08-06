Итальянские фермеры рассказали о последствиях российского продэмбарго

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-06T12:52:45+03:00

Пять лет назад Москва ввела запрет на импорт продукции из стран, которые ввели антироссийские санкции Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Итальянские производители сельскохозяйственной продукции постоянно жалуются властям на ущерб, который наносит запрет на ввоз ряда товаров в Россию. Москва ввела продэмбарго в ответ на санкции еще в августе 2014 года, но последствия ощущаются до сих пор. Об этом сообщил президент ассоциации сельхозпроизводителей Италии Coldiretti Этторе Прандини.

"Если мы сравним показатели экспорта разрешенных товаров, мы можем увидеть, каким мог бы быть рост всего аграрного экспорта в такую дружественную страну, как Россия, которая признает высокое качество итальянского продовольствия", - сказал глава объединения.

По его мнению, Евросоюз совершенно безосновательно обложил Москву санкциями, а теперь Италия является одной стран, которая платит за это самую большую цену. Экономические потеряли составили более миллиарда евро, и это основываясь на данных пятилетней давности.

Итальянские фермеры продолжают настаивать на снятии с России ограничений, опасаясь, что их места на российском рынке занимают производители из других стран, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в самом Рима также не против отказаться от санкций, но для этого нужно договориться с ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU