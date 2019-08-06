Названы самые популярные у россиян сладости

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-06T12:56:23+03:00

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В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники. Такие данные приводит RT со ссылкой на портал «Такском».

Отмечается, что с 2018 года продажи печенья выросли на 4%. При этом, цена на этот продукт ничуть не увеличилась. Она по-прежнему составляет 150 рублей за килограмм.

Почетное второе место досталось шоколадным конфетам. Их продажи увеличились на 3%. Цена на эти лакомства также осталась на уровне 2018 года – 595 рублей за килограмм.

На третьем месте оказались сахарные изделия, на четвертом – шоколадная паста.

А замыкают топ-5 торты и пирожные. Средняя цена на торт составила 398 рублей за килограмм.

Анализ проводился на основе фискальных данных с касс. Всего аналитики обработали более 14,5 млрд кассовых чеков.

Топ-5 самых популярных у россиян сладостей:

1. Печенья, вафли, пряники

2. Шоколадные конфеты

3. Сахарные изделия

4. Шоколадная паста

5. Торты и пирожные

ИСТОЧНИК KP.RU