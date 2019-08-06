Названы самые популярные у россиян сладости
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники. Такие данные приводит RT со ссылкой на портал «Такском».
Отмечается, что с 2018 года продажи печенья выросли на 4%. При этом, цена на этот продукт ничуть не увеличилась. Она по-прежнему составляет 150 рублей за килограмм.
Почетное второе место досталось шоколадным конфетам. Их продажи увеличились на 3%. Цена на эти лакомства также осталась на уровне 2018 года – 595 рублей за килограмм.
На третьем месте оказались сахарные изделия, на четвертом – шоколадная паста.
А замыкают топ-5 торты и пирожные. Средняя цена на торт составила 398 рублей за килограмм.
Анализ проводился на основе фискальных данных с касс. Всего аналитики обработали более 14,5 млрд кассовых чеков.
Топ-5 самых популярных у россиян сладостей:
1. Печенья, вафли, пряники
2. Шоколадные конфеты
3. Сахарные изделия
4. Шоколадная паста
5. Торты и пирожные
ИСТОЧНИК KP.RU