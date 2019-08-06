Композитор «Симпсонов» подал в суд на создателей мультсериала из-за дискриминации

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-06T13:00:55+03:00

Композитор, отдавший Симпсонам почти 30 лет своей жизни, судится с телекомпанией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Известный музыкант Альф Клаузен подал в суд на создателей мультсериала «Симпсоны», которые, по мнению композитора, сняли его с проекта из-за почтенного возраста. Мужчина требует компенсации от телеканала Fox.

Как сообщает телеканал "360", два года назад авторы сериала расторгли контракт с Клазуеном, который проработал над «Симпсонами» 27 лет. Тогда мужчине было 76 лет. Свою позицию идеологи объяснили тем, что шоу меняет музыкальную направленность.

Вместо Клаузена над музыкой в мультсериале стала трудиться компания Bleeding Fingers Music, созданная Хансом Циммером, Расселом Эмануэлем и Стивом Кофски. Работа Клаузена над Симпсонами оборвалась на третьей серии 29 сезона.

За весь свой путь на проекте он создал музыку более чем для 500 эпизодов. Альф Клаузен – обладатель двух статуэток «Эмми», кроме того, его 21 раз номинировали на премию за лучший саундтрек к сериалу.

Помимо «Симпсонов» Клаузен также работал над музыкой в проектах «Альф», «Детективное агентство „Лунный свет“», «Голый пистолет».

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ИСТОЧНИК KP.RU