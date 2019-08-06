Аргентинский кандидат на пост главы МАГАТЭ посетит Россию
Посол Аргентины в Австрии, кандидат на пост главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о намерении посетить Москву в самое ближайшее время.
Визит будет нанесен в рамках серии поездок в ключевые страны. Аргентинский кандидат расскажет о том, что хочет сделать в случае победы на выборах нового директора МАГАТЭ. К слову, Буэнос-Айрес уже обратился к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой поддержать их представителя.
"Я скоро поеду в Москву. (С кем будут встречи) зависит от российских коллег, но мы будем стараться провести их на самом высоком уровне", - цитирует РИА Новости Гросси.
Сайт kp.ru писал, что пост главы МАГАТЭ освободился несколько недель назад. Юкия Амано, возглавлявший агентство около 10 лет, объявил о досрочной отставке на фоне проблем со здоровьем, но скончался, так и не успев официально освободить пост.
ИСТОЧНИК KP.RU