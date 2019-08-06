2019-08-06T13:21:20+03:00
Политика

Аргентинский кандидат на пост главы МАГАТЭ посетит Россию

Рафаэль Гросси попросил Москву поддержать его на выборах в агентство по атомной энергии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Аргентинский кандидат на пост главы МАГАТЭ намерен посетить МосквуАргентинский кандидат на пост главы МАГАТЭ намерен посетить МосквуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол Аргентины в Австрии, кандидат на пост главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о намерении посетить Москву в самое ближайшее время.

Визит будет нанесен в рамках серии поездок в ключевые страны. Аргентинский кандидат расскажет о том, что хочет сделать в случае победы на выборах нового директора МАГАТЭ. К слову, Буэнос-Айрес уже обратился к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой поддержать их представителя.

"Я скоро поеду в Москву. (С кем будут встречи) зависит от российских коллег, но мы будем стараться провести их на самом высоком уровне", - цитирует РИА Новости Гросси.

Сайт kp.ru писал, что пост главы МАГАТЭ освободился несколько недель назад. Юкия Амано, возглавлявший агентство около 10 лет, объявил о досрочной отставке на фоне проблем со здоровьем, но скончался, так и не успев официально освободить пост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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